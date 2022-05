Rally di Iveco grazie a guidance Daimler Truck e analisti

Martedì 17 Maggio 2022, 15:30







(Teleborsa) - Brillante rialzo per Iveco Group, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,42% sostenuto dal balzo di Daimler Truck (+7,1%) sulla piazza di Francoforte grazie all'incremento delle stime di ricavi per il 2022 a seguito di una forte domanda da parte dei consumatori.



Il gruppo tedesco ha chiuso il primo trimestre con un risultato operativo rettificato in rialzo dell'11% a 651 milioni di euro e ricavi cresciuti del 17% a 10,55 miliardi.



Su Iveco gli analisti di Equita Sim confermano la raccomandazione "buy" ed il target price di 13 euro.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Iveco Group, che fa peggio del mercato di riferimento.



Il quadro di medio periodo di Iveco Group ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 5,71 Euro. Primo supporto individuato a 5,469. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 5,951.