8 Marzo 2021

(Teleborsa) - Strappa in Borsa il titolo Isagro che archivia la sessione in forte guadagno sopravanzando i valori precedenti del 112%.

L'inizio di giornata è stato decisamente buono per il titolo che ha segnato un primo prezzo a 2,65 Euro, attestandosi sopra i picchi della vigilia, preservati nell'arco della sessione, prima di concludere a 2,65 in prossimità del top intraday, vicino ai 2,76 euro offerti dagli americani di Gowan.

A fare da assist al titolo è stata proprio la notizia che Giorgio Basile e altri soci di Piemme hanno stipulato un accordo vincolante relativo alla vendita di tutte le loro quote in Piemme - pari al 99,9% del capitale sociale - a Gowan. Una volta che l'operazione sarà completata, Gowan deterrà l'intero capitale sociale di Piemme, la quale detiene il 51% del capitale sociale di Holdisa, che a sua volta controlla Isagro detenendo il 53,7% delle azioni ordinarie. Il rimanente 49% del capitale sociale di Holdisa è già detenuto da Gowan.

Se si confronta l'andamento del titolo con l'indice FTSE Italia Star, su base settimanale, Isagro mantiene forza relativa positiva rispetto all'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale 0%, rispetto a -1,19% dell'indice dei titoli del segmento STAR).



Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3,117, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,717. L'equilibrata forza rialzista di Isagro è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4,517.



Lo scenario che si prospetta risulta essere fortemente appetibile per coloro che sono altamente orientati a realizzare ingenti guadagni, seppur consapevoli dell'elevato grado di rischio che l'investimento comporta. Confermato l'interesse su Isagro da parte del mercato, con volumi giornalieri a 4.495.469 superiori rispetto a quelli della media mobile a 322.903.