Rally di Go Internet, un successo l'aumento di capitale

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Go Internet, che mostra una salita bruciante del 3,91% sui valori precedenti.L'operatore italiano attivo nell'internet mobile ha fatto sapere che, è stato coperto al 100%, per un controvalore di quasi 5 milioni di euro (4.970.769,60 euro).Il 95,2% delle nuove azioni è stato sottoscritto tramite l'esercizio dei diritti di opzione, per un controvalore di 4,7 milioni di euro.Il restante 4,8% (pari ad Euro 237.297,60) è stato coperto dalle richieste di prelazione pervenute per un ammontare di 333 mila euro.La società fa sapere inoltre che"non saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, per cui si provvederà a effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai diritti di opzione esercitati".Il confronto del titolo con il FTSE Aim Italia, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Go Internet rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di medio periodo di Go Internet rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,9773 Euro, mentre i supporti sono stimati a 0,9273. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1,027.