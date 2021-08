Rally di Cato Corporation, mercato festeggia incremento cedola

1 Minuto di Lettura

Venerdì 27 Agosto 2021, 20:30







(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Cato, che mostra una salita bruciante dell'8,70% sui valori precedenti dopo che il rivenditore di moda ha annunciato l'incremento del 55% del dividendo trimestrale a 0,17 dollari per azione.



La cedola sarà messa in pagamento il 27 settembre su posizioni al 13 settembre.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cato rispetto all'indice di riferimento.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Cato. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Cato evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 18,43 USD. Primo supporto a 17,48. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 16,85.