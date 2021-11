Rai Way, utile netto 9 mesi a 52,8 milioni, confermati target 2021

(Teleborsa) - Rai Way ha chiuso i risultati al 30 settembre con ricavi sono pari a 171,8 milioni, in crescita del 2,2% rispetto ai 168 milioni dei primi nove mesi 2020. L'Adjusted EBITDA è in crescita del 5,2% a 110, milioni rispetto ai 104,5 milioni del 2020. L'Utile operativo (EBIT) è pari a 73,3 milioni, in crescita del 3,7% rispetto ai 70,7 milioni pre3cedenti.,

L'Utile netto si porta a 52,8 milioni, in crescita rispetto ai 50,8 milioni dei nove mesi 2020 quando era pari a , anche beneficiando di un'agevolazione fiscale una tantum di 1 milione maturata nel primo trimestre. L'Ad Aldo Mancino si è detto "pienamente soddisfatto" di questi risultati, che "consentono di confermare i target per il 2021".

Al 30 settembre 2021 gli investimenti sono pari a 55,5 milioni, di cui 46,6 milioni legati ad attività di sviluppo ed M&A. Il capitale investito netto è pari a 251,8 milioni, con un indebitamento finanziario netto pari a 98,1 milioni (inclusivo dell'effetto dell'applicazione del principio contabile IFRS-16 per 33,8 milioni).