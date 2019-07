Rai Way, utile netto 1° semestre sale a 32,6 milioni

(Teleborsa) - Rai Way chiude il primo semestre con un utile netto è pari a 32,6 milioni, in aumento del 5,9% rispetto al valore pro-forma dei

primi sei mesi 2018, quando era pari a 30,8 milioni.



I ricavi sono pari a 110,4 milioni, in crescita del 1,3% rispetto ai 109 milioni dei primi sei mesi 2018. L'Adjusted EBITDA è pari a 65,6 milioni, in crescita del 2,8% rispetto ai 63,8 milioni del primo semestre 2018 pro-forma. L'Utile operativo (EBIT) è pari a 46,2 milioni, in crescita del 7,5%.



L'indebitamento finanziario netto è pari a 46,5 milioni inclusivo dell'effetto dell'applicazione del nuovo principio contabile

IFRS-16 per 48,4 milioni.





