Rai Way, utile 2021 sale a 65,4 milioni

(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2021 i ricavi core di Rai Way sono pari a 229,9 milioni di euro, in crescita del 2,4% rispetto ai 224,5 milioni dell'esercizio 2020. L'Adjusted EBITDA è pari a 142,9 milioni, in crescita del 5,1% rispetto ai 136,1 milioni dell'esercizio 2020. L'Utile operativo (EBIT) si attesta a 91,1 milioni, in crescita dell'1,9% (rispetto agli 89,4 milioni del 2020), nonostante i maggiori ammortamenti derivanti dai crescenti investimenti di sviluppo.

L'Utile netto si attesta quindi a 65,4 milioni, in aumento del 2,1% rispetto all'esercizio 2020, quando era pari a 64 milioni, anche beneficiando di un'agevolazione fiscale una tantum di 1 milione maturata nel primo trimestre.

Outlook

Per l'esercizio 2022 la società prevede: una crescita dei ricavi mid-single-digit guidata dall'indicizzazione all'inflazione e dagli impatti del refarming sia per RAI che per clienti terzi; una crescita dell'Adjusted EBITDA nell'ipotesi di progressiva normalizzazione dei prezzi

dell'elettricità; Investimenti di mantenimento in linea con il livello previsto nel Piano Industriale 2020-23; investimenti di sviluppo in aumento rispetto al 2021 per effetto del completamento delle attività di refarming e dell'implementazione dei nuovi servizi.