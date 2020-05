RAI Way, risultati in crescita nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Rai Way, la società della RAI che gestisce le torri di trasmissione, ha chiuso il 1° trimestre con un utile netto di 16 milioni di euro, in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2019.



Il fatturato complessivo di Gruppo è stato pari a 51,5 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto a 46 milioni di euro nel primo trimestre 2019, mentre i ricavi core i portano a 55,6 milioni (+1%). EBITDA in aumento a 33,1 milioni (+0,8%) ed EBIT a 22,5 milioni (+0,3%).



L'indebitamento finanziario netto è pari a 2,6 milioni (inclusivo dell'effetto dell'applicazione del principio contabile IFRS-16 per 40,4 milioni)

rispetto ai 9,5 milioni al 31 dicembre 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA