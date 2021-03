18 Marzo 2021

(Teleborsa) - Rai Way, società che possiede la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della Rai, ha chiuso il 2020 con ricavi core in crescita dell'1,4% a 224,5 milioni di euro. L'Adjusted EBITDA è pari a 136,1 milioni di euro, in crescita del 3,7 % rispetto all'esercizio 2019, mentre il margine sui ricavi è pari al 60,6% (59,3% nel 2019).

L'utile netto si è attestato a 64 milioni di euro, in aumento dell'1% rispetto all'esercizio 2019 (63,4 milioni). Nell'esercizio 2020 gli investimenti sono stati pari a 60,6 milioni, di cui 48,3 milioni legati ad attività di sviluppo ed M&A. Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea un dividendo di 0,2385 euro per ciascuna azione ordinaria.

"I risultati registrati si sono rivelati al di sopra delle aspettative, con un miglioramento tangibile dell'EBITDA e una forte generazione di cassa, consentendoci di confermare le linee e gli obiettivi del Piano Industriale", ha commentato Aldo Mancino, amministratore delegato di Rai Way.

Per il 2021 la società prevede "una crescita dell'Adjusted EBITDA sostenuta da maggiori ricavi, anche se limitata da un incremento dei costi operativi derivante dalla prevista riduzione degli effetti registrati nel 2020 dovuti all'emergenza pandemica e dall'implementazione di nuovi servizi". Gli investimenti in rapporto ai ricavi core dovrebbero essere superiori al 2020.