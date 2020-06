Rai Way, Orfeo lascia Pasciucco presidente

Ultimo aggiornamento: 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera dall'assemblea degli azionisti di Rai Way alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione per gli esercizi 2020-2022 che sarà presieduto da Giuseppe Pasciucco, già cfo della Rai, dopo l'addio di Mario Orfeo, diventato direttore del Tg3. Aldo Mancino confermato amministratore delegato.Del board fanno parte, oltre a Pasciucco e Mancino, Stefano Ciccotti, Donatella Sciuto, Paola Tagliavini, Barbara Morgante, Annalisa Raffaella Donesana, Riccardo Delleani, (tratti dalla lista di maggioranza presentata da Rai che detiene una partecipazione rappresentante il 64,971% circa del capitale ordinario) e Umberto Mosetti (tratto dalla lista di minoranza presentata da parte di Artemis Investment Management, quale investment adviser e per conto di alcuni fondi di investimento, con una partecipazione complessivamente rappresentante il 9,981% circa del capitale ordinario).L'assemblea dei soci ha approvato anche il bilancio d'esercizio 2019 che si è chiuso con un utile netto di 63,4 milioni di euro. Deliberata inoltre la distribuzione di un dividendo pari a 0,2329 euro per azione.