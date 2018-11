Rai Way conferma guidance 2018, utile in crescita nei nove mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Al 30 settembre 2018, Rai Way ha riportato ricavi pari a 163,3 milioni, in crescita dello 0,7% rispetto ai 162,1 milioni dei nove mesi 2017. I ricavi riconducibili a RAI sono pari a 138,4 milioni mentre il contributo da clienti terzi si attesta a 24,8 milioni.L'è pari a 47,2 milioni, in crescita del 7,2% rispetto ai 44 milioni dei nove mesi 2017.L'Ebitda adjusted è pari a 90,6 milioni, in crescita dell'1,8% rispetto agli 89 milioni dei nove mesi 2017. L'Ebitda è pari a 90,2 milioni, in aumento dell'1,9% rispetto agli 88,5 milioni dei nove mesi 2017. L'Utile operativo (Ebit) è pari a 65,8 milioni, in crescita del 3,5% rispetto ai 63,6 milioni dei nove mesi 2017 per effetto del maggiore Ebitda e dei minori ammortamenti.dimostrano ancora una volta la capacità di Rai Way di proseguire nel percorso di miglioramento di tutti i principali indicatori economici e finanziari, con una redditività superiore al 55% ed un utile netto in ulteriore crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2017 - ha commentato-. I risultati ottenuti e la visibilità sull'ultimo trimestre - ha aggiunto -, quindi,".I risultati dei nove mesi 2018 sono in linea con le aspettative della Società che conferma gli obiettivi per l'esercizio in corso e prevede che l'Ebitda adjusted EBITDA prosegua la sua crescita organica; gli investimenti di mantenimento si attestino su un valore pari a circa il 9% dei ricavi core; per il futuro, resta altresì confermato un livello medio dell'8,5% dei ricavi core.