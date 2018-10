Rai - Radiotelevisione Italiana con il 65,073%

Blackrock con il 5,006%;

Artemis Investment Management detiene il 10,024%.

(Teleborsa) - Consob informa che, lo scorso 12 settembre 2018,ha aumentato la propria partecipazione in Rai Way al 10,024%, detenuta a titolo di gestione discrezionale del risparmio.In precedenza, dal 31 luglio 2015, Artemis Investment Management era titolare di una partecipazione del 5,04% in Rai Way.La nuova situazione azionaria di Rai Way è la seguente: