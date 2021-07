RAI, il ministro dell'Economia proporrà Carlo Fuortes come AD

Venerdì 9 Luglio 2021, 16:30

(Teleborsa) - Il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, ha reso noto che, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, proporrà alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri Marinella Soldi e Carlo Fuortes quali componenti del Consiglio di Amministrazione di RAI S.p.A. Carlo Fuortes verrà proposto, in sede di Assemblea della società, per il ruolo di amministratore delegato.

Marinelli Soldi è attualmente presidente della Fondazione Vodafone Italia e consigliere indipendente di Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo. Nata a Figline Valdarno (Firenze) e cresciuta a Londra, ha conseguito una laurea in Economia presso la London School of Economics e un MBA presso INSEAD, Fontainebleau, Francia. Ha iniziato la sua carriera in McKinsey. Dal 1995 al 2000 è entrata a far parte di MTV Networks Europe. Nel 2000 (fino al 2009) ha fondato la Soldi Coaching, società di leadership coaching. Dal 2009 al 2018 ha lavorato presso Discovery Networks International.

Carlo Fuortes è Sovrintendente della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma dal 21 dicembre 2013. Manager ed economista, da più di venti anni svolge studi e consulenze sui temi dell'economia della cultura, con riferimento alla gestione dei teatri, musei e dei beni culturali, allo spettacolo dal vivo, alla televisione e cinema per conto di imprese pubbliche e private, enti locali, musei e sovrintendenze.