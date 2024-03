Rai cerca nuovi membri del cda, pubblicato il bando. Chi può candidarsi (e chi no): requisiti e come fare domanda

Rai. AAA candidati membri del Cda della televisione pubblica italiana cercansi. È stato pubblicato oggi sui siti internet della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Rai, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature in vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione della Rai. Il termine per l'invio delle candidature scade il 20 aprile 2024.

Le candidature

I candidati, nell’inviare la propria candidatura, devono allegare i seguenti documenti:

un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti

una dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di ineleggibilità o decadenza

copia di un documento di identità in corso di validità.

I candidati, avverte il bando, «sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet indicati e che a tale riguardo non verrà richiesta alcuna autorizzazione».

Chi può candidarsi?

La normativa impone che possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti che hanno i requisiti per la nomina a giudice costituzionale o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali.

Nel caso in cui siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

Chi non può candidarsi

Sono esclusi dalla possibili di accedere alla nomina (e, se nominati, decadono dall'ufficio), coloro i quali si trovino in una delle seguenti situazioni:

stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici

stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile

assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione

condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione

condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria

condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.