Raggiunto accordo BASF-DIC per acquisizione settore Pigmenti

(Teleborsa) - Il colosso chimico tedesco, a livello globale. Il prezzo di acquisto ha un. Sarà corrispostoe in assenza di debiti finanziari.L'operazione si perfezionerà nel quarto trimestre del 2020 e la cessione delle attività sarà sottoposta all'approvazione delle autorità antitrust. Lo rende noto un comunicato. "Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci stava a cuore, ovvero" ha commentatoe Responsabile del segmento Industrial Solutions. "La giapponese DIC persegue piani di crescita ambiziosi e ha già annunciato un ulteriore sviluppo, per i prossimi anni. Siamo certi che, in questo ambiente, il business dei pigmenti potrà esprimere al meglio il proprio potenziale".DIC è una società giapponese quotata alla Borsa di Tokyo. Fondata nel 1908, ha sede a Tokyo, è presente in oltre 60 paesi e, nel 2018, ha registrato, che corrispondono a. Con lo slogan "Color & Comfort",Quest'ultimo include il portfolio pigmenti. "Noi - ha commentato- abbiamo già. Perseguiamo l'obiettivo di aumentare le nostre vendite fino a. In questo contesto, il portafoglio Pigmenti. Tutto ciò ci consentirà di accrescere il nostro posizionamento come uno dei principali fornitori di pigmenti a livello globale e di offrire ai nostri clienti soluzioni ancora più versatili".Per, azienda del segmento pigmenti controllata da BASF - l'accordo è un'occasione per continuare il percorso di crescita iniziato nel 2016. "Riteniamo - ha infatti dichiarato - che DIC sia una realtà intenzionata ad investire, impegnata ad innovare e, quindi, orientata al successo a lungo termine.", azienda del gruppo DIC attiva nel mercato dei pigmenti, ha aggiunto: "Come partner commerciali di lunga data di BASF, abbiamo già avuto modo di apprezzare l'esperienza e l'impegno dei collaboratori del Gruppo che operano nel settore dei pigmenti. Unendo le nostre attività, DIC/Sun conferma l'ambizione di voler essere uno dei fornitori di pigmenti più innovativi a livello globale."