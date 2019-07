Raggi, pronti 227 nuovi bus per migliorare il servizio pubblico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ulteriori novità per quanto riguarda idi Roma. Dopo l'annuncio di qualche giorno fa riguardo il nuovo filobus che collegherà Laurentina e Tor Pagnotta, arrivano sviluppi importanti per quanto riguarda nuovi bus.Proprio il sindaco Virginia, con un post su Facebook, ha annunciato che "ci sarannoper migliorare il trasporto pubblico in città, abbiamo approvato incapitolina l'atto amministrativo necessario al passaggio formale dei mezzi ad". "Entro pochi giorni - continua il primo cittadino - potranno essere immacolati e quindi messi su strada, migliorando il servizio a cittadini e turisti".Poi la polemica riguardo al passato di ATAC, con lache attacca dicendo: "Mentre qualcuno perdeva tempo a fare ricostruzioni fantasiose su, litigi interni o cavilli tecnici da superare, noi abbiamo lavorato per consegnare adquesti nuovi bus. Negli anni l'azienda è stata spolpata con oltredi euro di debiti, l'abbiamo salvata e mantenuta pubblica scegliendo la strada del concordato preventivo".In conclusione, un focus riguardo le novità e il rinforzo delle linee con i piani futuri: "A giugno abbiamo fatto partire la nuova rete dei, e nei mesi scorsi abbiamo avviato un processo didelle linee in alcuni quartieri della città per lee meno servite. Oggi abbiamo compiuto un altro passo in avanti".