Radiotaxi Torino, Antitrust avvia istruttoria per abuso di posizione dominante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'ha avviato, a seguito di una segnalazione della societàun procedimento istruttorio per possibile abuso di posizione dominante nei confronti della società di gestione del servizio radio taxi a Torino, Società Cooperativa, cui aderisce oltre il 90% dei tassisti attivi nel capoluogo piemontese. Contestualmente, è stato avviato unvolta ad impedire che proseguano le condotte attribuibili alla cooperativa.Il procedimento riguarda le clausole contenute nelloche individuano obblighi di non concorrenza a carico degli aderenti alla cooperativa, nonché le esclusioni di alcuni tassisti soci che hanno violato detti obblighi.Gli obblighi di non concorrenza sono volti ad impedire l'utilizzo simultaneo da parte dei tassisti aderenti alla cooperativa di più intermediari per la fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda di taxi, vincolandoli a destinare tutta la propria capacità (in termini corse/turno) alla cooperativa stessa. In quanto applicati ad una percentuale maggioritaria dei tassisti in un dato ambito territoriale (come accade a Torino), essi appaiono idonee a impedire o ostacolare l'accesso e lo sviluppo di altri fornitori e, in particolare, del nuovo operatore Mytaxi, che offre servizi innovativi di questo tipo e opera secondo un modello di piattaforma "aperta", nel mercato dei servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi nel Comune di Torino.i funzionari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con l'ausilio del, hanno eseguito le ispezioni nelle sedi della cooperativa interessata, parte del procedimento, ritenuta in possesso di elementi utili ai fini dell'accertamento.