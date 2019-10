Radici presenta manto erboso artificiale 100% microplastic free per il calcio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Radici raggiunge un altro importante traguardo in materia di. In occasione dell imminente Fiera FSB di Colonia (4-8 Novembre) la società attiva nella pavimentazione tessile e specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili ad alto contenuto tecnologico, presenterà al mercato il proprioIl prodotto nasce da un ulteriore evoluzione tecnica rispetto a quello sviluppato per il settore del Minifootball, un manto, 100% PE, appositamente studiato per il settore del calcio creato con una particolare tecnologia strutturale che garantisce performance sportive e salvaguardia dell'atleta.Oggi tale sistema è disponibile anche per il gioco del calcio con tecnologia ReTURF, 100% MICROPLASTIC FREE e 100% Riciclabile."La totale assenza di intasi inorganici (granuli elastomerici) permettono al prodotto di classificarsi MICROPLASTIC FREE e unitamente alla sua riciclabilità al 100% lo rendono ecologico e compatibile in tema di ecosostenibilità circolare", ha dichiarato, CEO di Radici.