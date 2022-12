Radici Pietro prevede risultati in linea con precedenti stime in 2022 e 2023

Martedì 20 Dicembre 2022, 19:45







(Teleborsa) - Radici Pietro Industries & Brands, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e nei rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, conferma le stime dei ricavi e della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 rispetto al budget e gli obiettivi economici per il 2023.



Le stime dei principali dati consolidati 2022 - sulla base di dati gestionali disponibili alla data odierna e non assoggettati a revisione contabile - prevedono: ricavi pari a circa 53 milioni di euro (rispetto a 44,2 milioni al 31 dicembre 2021, +20%, e rispetto a 54 milioni del Budget 2022); indebitamento netto pari a circa -17,5 milioni di euro (-15,644 milioni al 30 giugno 2022 e - 18.000 milioni del Budget 2022)



I principiali obiettivi economici contenuti nel Piano 2023, sono: ricavi pari a circa 59,7 milioni di euro (rispetto a 60 milioni circa stimati a novembre 2021); EBITDA pari a circa 5 milioni euro (rispetto a 5,5 milioni circa stimati in precedenza); EBITDA % sui ricavi pari all'8,3 (rispetto al 9,1% circa previsto in precedenza).