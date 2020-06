Radici Pietro Industries & Brands vara Piano industriale 2020-2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società quotata specializzata in moquette di alta gamma ed erba artificiale, ha varato ilpari a 68 milioni di euro, con un CAGR 2020-2022 pari al 29%,a 6,7 milioni, con un CAGR pari al 119%, eda 2,8 milioni nel 2022.attesi pari ad 9 milioni al 2022 enegativa pari ad 20 milioni al 31 dicembre 2022.L'Amministratore Delegatoha spiegato che la società, a seguito della pandemia di Covid-19, "ha rivisto il piano di sviluppo che all'inizio dell'anno si prospettava molto importante per effetto dei positivi riscontri nel primo bimestre e delle importanti commesse sottoscritte ed in fase di finalizzazione".La strategia che la società intende perseguire punta sulla, attraverso investimenti sull'efficientamento energetico, sul miglioramento della marginalità delle attività operative e sullo sviluppo dei settori residenziale & contract e sportivo. La società però monitora costantemente l'opportunità di realizzare la, attraverso mirate operazioni di acquisizioni di realtà industriali e commerciali strategiche per l'operatività del Gruppo