Racing Force vince gara per fornitura in esclusiva alla FIA fino al 2025

(Teleborsa) - Racing Force, gruppo quotato da novembre 2021 su Euronext Growth Milan e attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport, ha siglato un accordo di partnership esclusiva con la Federation Internationale de l'Automobile (FIA), l'organo di governo dello sport automobilistico mondiale e la federazione delle principali organizzazioni automobilistiche del mondo, per la fornitura di abbigliamento e attrezzature di sicurezza. Racing Force si è aggiudicata la fornitura al termine di una gara internazionale cui hanno partecipato i principali operatori, dando continuità alla collaborazione con la Federazione iniziata nel 2012 con il brand OMP.

In particolare, è prevista la fornitura in esclusiva di tute ignifughe, guanti, scarpe e underwear OMP e di caschi Bell dal 2022 al 2025 per i commissari di gara, i piloti di safety car e tutto il personale FIA. L'accordo riguarda i campionati mondiali di Formula 1, Formula 2 e Formula 3, Formula E, WEC (World Endurance Championship), WTCR (World Touring Car Cup), WRX (World Rallycross), e i futuri WRRC (World Rally Raid Championship) ed Electric GT (mondiale elettrico di auto turismo).

"Siamo orgogliosi di annunciare questo accordo che conferma il rapporto solido e di lunga data che abbiamo con la FIA - ha commentato Paolo Delprato, presidente e AD di Racing Force - Affiancarsi alla massima istituzione del motorsport è un privilegio che abbiamo guadagnato anno dopo anno grazie alla qualità, tecnologia e affidabilità dei nostri prodotti e grazie al nostro approccio al business, battendo gli altri player del mercato.



"OMP e Bell sono i brand storici del gruppo e questa rinnovata partnership ci garantirà una più forte valorizzazione dei marchi principali di Racing Force, consolidando la posizione dei nostri brand nel settore del motorsport safety equipment", ha aggiunto Delprato.

"La FIA è lieta di poter continuare la sua partnership con Racing Force Group per la fornitura di abbigliamento da gara al nostro personale - ha affermato il presidente della FIA Jean Todt - La sicurezza è sempre al centro della missione degli sport motoristici della FIA, ed è fondamentale che i nostri ufficiali di gara abbiano accesso ad attrezzature che soddisfano i rigorosi standard che abbiamo fissato a riguardo".