Racing Force, utile semestrale balza a 6,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Racing Force, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2022 conpari a 33,6 milioni di euro, in crescita del 34,7% rispetto al primo semestre 2021. L'incremento ha caratterizzatoin cui Racing Force opera, con un forte aumento in tutte le principali categorie di prodotto, grazie alle sinergie tra i brand del gruppo.L'è pari a 9,3 milioni di euro (27,8%), in aumento rispetto ai 6 milioni di euro di un anno fa (EBITDA margin 24%). Ilè pari a 6,9 milioni di euro, in crescita del 92,6% rispetto al primo semestre 2021."Iregistrati sono il frutto del duro lavoro svolto nel mercato del Motorsport, dove ormai abbiamo una leadership assoluta, e si riflettono in tutte le categorie di prodotto ed in tutte le aree geografiche, a dimostrazione della qualità della nostra offerta", ha commentato il"Il percorso tracciato da Racing Force è molto positivo, anche se il panorama politico ed economico internazionale è decisamente incerto, per cui occorre massima cautela - ha aggiunto - Tuttavia, il recente ingresso sul mercato di Parigi e il concretizzarsi dei nostri programmi di diversificazione confermano le positive prospettive per il nostro futuro, anche a medio termine, confermando la nostravolta a sfruttare appieno il potenziale dei nostri brand e dei mercati in cui operiamo".Ladi gruppo passa da un debito netto di 0,7 milioni di euro a fine 2021, ad un saldo positivo di 0,1 milioni di euro al 30 giugno 2022, grazie alla liquidità generata nell'esercizio dalla gestione operativa, al netto degli investimenti nel corso del semestre.