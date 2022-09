Racing Force, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e TP a 6,1 euro

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap hasul titolo Racing Force, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan. Il giudizio è, mentre il target price è stato fissato a(per un potenziale upside di oltre il 40%). Gli analisti prevedono un CAGR organico deidel 10,1% tra il 2021 e il 2025 (contro il 7,7% tra il 2024 e il 2019, ovvero prima dell'acquisizione di Bell Helmets e Zeronoise), trainata in particolare dalle sinergie commerciali tra OMP Racing e Bell Helmets.Viene stimato un CAGRdi circa il 15,5% tra il 2021 e il 2025, implicando un 23,1% a fine periodo. Dopo l'IPO a novembre 2021, il gruppo ha una situazione finanziaria sana con undi 3,2 milioni di euro al 31/12/2021 (IRFS 16 incluso). "Questa tendenza dovrebbe continuare nei prossimi anni grazie al miglioramento della redditività e alla conversione di cassa", viene sottolineato.Tra idella società vengono citati: due marchi iconici e un catalogo che copre tutti l'attrezzatura protettiva; partnership con i team e i piloti leader del settore; un mercato con elevate barriere all'ingresso; una delle forze di ricerca e sviluppo più avanzate del settore, soprattutto nel settore dei caschi e dell'elettronica.Lesono: un rinnovato entusiasmo per gli sport motoristici; le sinergie commerciali tra OMP e Bell possono ancora essere sfruttate; consolidamento del resto del mercato (30-35%) che è ancora frammentato; know-how applicabile ad altri settori.Tra ici sono: dimensioni relativamente limitate del mercato storico (circa 250 milioni di euro); presenza ancora relativamente debole negli Stati Uniti; leggera stagionalità dell'attività di esternalizzazione di parte della produzione.Inoltre, isono: consolidamento a vantaggio di altri attori del settore (in particolare Sparco e Simpson); fallimento dei progetti di diversificazione.