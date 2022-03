Racing Force, risultati record nel 2021

Martedì 29 Marzo 2022, 20:15







(Teleborsa) - I Ricavi del Gruppo Racing Force si attestano, nel 2021, a 46,67 milioni di euro, in significativa crescita rispetto all'esercizio 2020 (+38,4%).



L'EBITDA Adjusted è pari a 8,95 milioni (EBITDA margin 19,2%), in sensibile aumento nei confronti dell'esercizio precedente, dove si attestava a 5,36 milioni (EBITDA margin 15,9%), mentre l'EBIT Adjusted si attesta a 6,56 milioni (14,1% EBIT margin).



Il Risultato netto Adjusted è di 4,93 milioni (10,6% dei Ricavi) e aumenta rispetto all'esercizio precedente.



La Posizione finanziaria netta di Gruppo passa da un debito netto di 15,54 milioni a fine 2020, ad un debito netto di 0,67 milioni al 31 dicembre 2021, grazie alla liquidità generata nell'esercizio dalla gestione operativa e per effetto dell'aumento di capitale effettuato in

sede di quotazione.