Racing Force, nuovo contratto con LIFT Airborne Technologies

(Teleborsa) - Racing Force USA, controllata statunitense di Racing Force ha firmato uncon LIFT Airborne Technologies per la produzione di calotte in carbonio per il Next Generation Fixed-Wing Helmet (NGFWH) progettato per la United States Air Force. Racing Force produrrà la calotta in carbonio per LIFT, per le versioni del NGFWH destinate ad applicazioni militari e civili.Racing Force Group fornirà la calotta dei caschi per tutta l'aviazione americanaL'8 luglio 2022, l'Aeronautica Militare degli Stati Uniti, attraverso il suo Program Management Office, ha annunciato che LIFT è stato il vincitore finale del concorso pluriennale NGFWH per proseguire con lo sviluppo di prototipi di un nuovo casco per gli equipaggi di aerei ad ala fissa dell'Aeronautica Militare.Il progetto è iniziato nel 2018 attraverso il programma USAF AFWERX, implementato per aumentare la competizione, incoraggiare l'innovazione e incorporare nuove tecnologie nello sviluppo di un nuovo casco per l'USAF. Racing Force è stata partner tecnologico di Lift per sviluppare e produrre la calotta in carbonio del LIFT AV2.2 NGFWH, un casco da volo ad ala fissa avanzato, sviluppato per i piloti dell'USAF.