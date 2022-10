Racing Force, Equita conferma TP e Buy dopo conti

(Teleborsa) - Equita hasu Racing Force, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan,. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022, che si è chiuso con ricavi pari a 33,6 milioni di euro (in crescita del 34,7% rispetto al primo semestre 2021) e un risultato netto pari a 6,9 milioni di euro (+92,6%)."Racing Force ha ottenuto risultati piuttosto impressionanti nel primo semestre,presentati all'IPO, dall'ingresso nei caschi open-face, all'espansione in NA, allo sviluppo di progetti di diversificazione (Driver's Eye e opzioni di difesa)", hanno scritto gli analisti.Per questi moti, hanno aumentato lesulle vendite 2022 dell'8,5% a 55 milioni di euro, mantenendo un approccio più prudente sulla redditività con Adj. EBITDA 2022 +6% a 10,6 milioni di euro. Le previsioni sul 2024 sono state confermate visti gli investimenti in corso.Equita sottolinea che il titolo viene scambiato a 11-10x EV/EBITDA e 19-17x Adj. PE 2022-23, "considerando il CAGR 2021-25 +10% delle vendite e l'opzione difensiva".