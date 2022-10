Racing Force, Delprato: "pionieri nel Motorsport Safety verso pieno rispetto criteri ESG"

(Teleborsa) - Racing Force, società capogruppo di Racing Force Group, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, ha pubblicato il Report sulla Sostenibilità 2021, realizzato seguendo le linee guida del "Global Reporting Initiative" (GRI) che descrive l'approccio del Gruppo alle tematiche della sostenibilità ambientale esociale, illustrando le principali attività relative all'anno 2021.Il Report di Sostenibilità - sottolinea una nota - è un documento redatto su base volontaria che testimoniaed in particolare nei confronti delle persone, dei partner, dei clienti e fornitori, della comunità in cui opera e dell'ambiente.Uno degli obiettivi principali del Gruppo, oltre alla creazione di valore per gli azionisti ed i propri clienti, è, con un forte impegno che crescerà negli anni. Il Report di Sostenibilità si inserisce all'interno di una serie di iniziative intraprese da Racing Force nel corso del 2022, tra cui l'adozione del Codice Etico di Gruppo e l'implementazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001."La sempre maggior attenzione verso i temi legati alla sostenibilità a livello mondiale, sia da parte delle istituzioni governative sia da parte delle aziende, sta portando ad una rivalutazione dei criteri di produzione e consumo, spingendo ad un nuovo approccio etico e sostenibile anche nei confronti degli investimenti economici e produttivi, per uno sviluppo stabile e duraturo nel tempo - ha commentato-. Questo paradigma è ormai una realtà anche nel mondo del Motorsport dove tutti gli stakeholders, dalla Federazione Internazionale, ai promoter dei campionati, ai Car Makers e Team sono coinvolti in questo profondo cambiamento in atto.".