Racing Force approda a Parigi: assemblea approva dual listing

Giovedì 1 Settembre 2022, 20:00







(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria di Racing Force ha deliberato l'approvazione all'unanimità del progetto di dual listing che prevede l'ammissione alle negoziazioni delle azioni di Racing Force anche sul mercato Euronext Growth Paris.



In ogni caso, considerata l'attuale situazione di incertezza dei mercati, l'Assemblea ha rimesso al Consiglio di Amministrazione della Società, conferendogli ogni più ampio potere al riguardo, la decisione finale di completare o posticipare l'operazione di dual listing, sulla base delle condizioni di mercato che saranno riscontrate in prossimità della data di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Paris.



Nel frattempo la Società sta proseguendo nelle attività propedeutiche all'ottenimento del provvedimento di ammissione alla quotazione, con la quale punta ad aumentare la propria visibilità ed attrattività nei confronti degli investitori francesi ed europei e ad incrementare la liquidità delle proprie azioni ordinarie



Gli strumenti finanziari per i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Paris sono tutte le 23.757.450 azioni ordinarie.