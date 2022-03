Racing Force, accordo pluriennale con Valentino Rossi

Martedì 22 Marzo 2022, 09:30







(Teleborsa) - Racing Force Group e Valentino Rossi hanno siglato un accordo pluriennale di partnership, che li vedrà collaborare nella nuova fase

della carriera sportiva del campione di Tavullia.



Il leggendario pluricampione del Motomondiale, infatti, utilizzerà abbigliamento ignifugo OMP e caschi Bell nella sua seconda vita agonistica, quella da pilota automobilistico impegnato in un prestigioso programma internazionale in ambito GT.



Rossi, che già in passato ha collaborato con OMP in occasione dei suoi impegni a quattro ruote, indosserà tuta, scarpe, guanti e underwear OMP completamente personalizzati, e sarà protetto da caschi Bell, anch'essi customizzati.