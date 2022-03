Racing Force, 60% piloti Formula 1 con caschi Bell

Venerdì 18 Marzo 2022, 12:30







(Teleborsa) - Racing Force, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha reso noto che saranno 12 su 20 i piloti della Formula Uno 2022 che utilizzeranno i caschi Bell Racing Helmets (marchio del gruppo). I piloti con casco Bell rappresentano non meno del 60% della griglia (55% nel 2021): Charles Leclerc e Carlos Sainz (Ferrari); Lewis Hamilton e George Russell (Mercedes); Fernando Alonso ed Esteban Ocon (Alpine); Nicholas Latifi e Alex Albon (Williams); Lando Norris (McLaren); Pierre Gasly (Alpha Tauri); Guanyu Zhou (Alfa Romeo) e Kevin Magnussen (Haas).



Inoltre, il marchio OMP vestirà integralmente i piloti e i meccanici Williams, in virtù di una partnership pluriennale rinnovata all'inizio di quest'anno. Nicholas Latifi e Alex Albon, oltre ai caschi Bell, indosseranno tute, guanti, scarpe e underwear OMP, mentre le vetture monteranno cinture di sicurezza OMP. Gli equipaggi della Safety Car e della Medical Car avranno in dotazione abbigliamento ignifugo OMP e caschi Bell, grazie alla pluriennale partnership tra Racing Force Group e la Federazione Automobilistica Internazionale (FIA).