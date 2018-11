© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Insieme alè sicuramente l'altra misura bandiera del governo gialloverde che tanto sta facendo discutere in questi mesi. Lapotrebbe costare sino ae interessare potenzialmente sino a 4Questo lo scenario ipotizzato dall'in un documento diffuso nel corso dell'audizione presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato in merito al disegno di legge di bilancio per il 2019.equivalesse alla somma di un'età di almeno, la misura potrebbenel 2019 fino aE aggiunge: "Una stima, si precisa,per la revisione del sistema pensionistico per vari fattori: dal tasso di sostituzione dei potenziali pensionati con nuovi lavoratori attivi a valutazioni di carattere soggettivo (condizione di salute o penosità del lavoro) o oggettivo (tasso di sostituzione tra reddito e pensione, divieto di cumulo tra pensione e altri redditi, altre forme di penalizzazione)".Sempre secondo le stime dell'Upb, il taglio all'importo può variare da un minimo delin caso di pensionamento con un solo anno di anticipo rispetto alla Legge Fornero,Una sforbiciata che dipende inevitabilmente dalla minor quota di contributi versata che concorre alla formazione dell'assegno: in pratica,