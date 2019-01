Pensioni, folla negli uffici dell'Inps per quota 100: già arrivate 5mila domande

Sono quasi 5.000 le domande arrivate già all'Inps per chiedere di andare in pensione con quota 100 (38 anni di contributi e 62 di età) o con le altre misure previste dal decreto appena varato dal governo. Lo fa sapere il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Civ) dell'Inps, Guglielmo Loy, sottolineando che queste sono arrivate per via telematica (1.892 prima delle 17) e attraverso i patronati (2.697) ma che «tantissime persone si sono presentate nelle sedi dell'Istituto per informazioni su Quota 100 e sul reddito di cittadinanza».

«Nel 2019, ai 315 mila potenziali destinatari di quota 100, si potrebbero aggiungere altre 50.000 persone che matureranno il diritto a partire dal 1° gennaio 2019. Ma a presentare domanda nella speranza di poter avere i requisiti saranno molti di più. Per cui l'Istituto, oltre al milione circa di prestazioni ordinarie da erogare nell'anno (circa 500 mila solo per l'assistenza), dovrà fronteggiare una massa di oltre 400 mila nuove domande», dice all'agenzia Adnkronos/Labitalia Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi Itinerari Previdenziali.

«Considerando i tempi tecnici necessari per le liquidazioni ordinarie, questo ulteriore carico di lavoro produrrà seri problemi e un allungamento delle liste di attesa anche se alla fine si riceveranno gli arretrati», spiega il professore. «Ma la cosa più grave è che il provvedimento non indica alcuna priorità nelle erogazioni, come ci si sarebbe aspettato, considerando che ci sono lavoratori bloccati dalla riforma Fornero anche da 6 anni. Si tratta di soggetti che hanno raggiunto quota 100 da tempo. E il rischio è che l'opportunità di andare in pensione spetti a una persona che ha appena maturato i requisiti, mentre chi li ha maturati già da sei anni ne sia fuori», conclude.

