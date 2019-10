Quota 100, risparmi per 2 miliardi e nessuna revisione finestre

(Teleborsa) - Da Quota 100 si produrranno risparmi per circa 2 miliardi nel 2020 ed anche nel 2021, per effetto dell'adesione inferiore al previsto. Lo ha confermato oggi il Presidente dell'INPS, Raffaele Tridico, in occasione della conferenza "INPS per tutti".



Allo stesso evento, il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha escluso in modo categorico la possibilità di una revisione delle finestre d'uscita. "La misura deve continuare così com'è", ha detto la titolare del welfare, ricordando che si tratta di una "misura sperimentale" ed anticipando che in seguito "si potrà pensare a un sistema previdenziale che superi definitivamente la Fornero". © RIPRODUZIONE RISERVATA