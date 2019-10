Quota 100, l'Inps: «Adesione inferiore alle attese. Due miliardi di risparmi nel 2020 e nel 2021»

Quota 100, il presidente dell'Inps: «Adesione inferiore alle attese. Due miliardi di risparmi nel 2020 e nel 2021». I risparmi dalla misura Quota 100, grazie a un'adesione che è stata inferiore alle attese, saranno di due miliardi nel 2020 e di due miliardi nel 2021, dice Pasquale Tridico, il presidente dell'Inps, a margine della presentazione del progetto Inps per tutti.

«Portare prestazioni Inps tra la gente». «Inps per tutti è una delle prime iniziative che ho avuto l'onere di portare avanti. L'idea è semplice: portare le prestazioni dell'istituto tra la gente soprattutto a chi è lontano dalle conoscenze e dalle informazioni. Siccome lo strumento di contrasto alla povertà è importante ed esiste è giusto portarlo tra le persone e rendere esigibile il diritto». Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in occasione della presentazione del progetto 'Inps per tutti'.

«C'è il bisogno di catturare il bisogno. Ringrazio i sindaci di Roma, Milano, Torino, Bari e Napoli per aver risposto da subito a questo nuovo progetto e per aver concluso questi accordi con l'istituto così che esisteranno delle unità mobili che ospiteranno i poveri», ha aggiunto Tridico. «Questo è un modo per non essere indifferenti. Il progetto 'Inps per tuttì' prevede che l'istituto sia pro attivo e dia il sevizio prima ancora che il cittadino lo chieda. L'informazione deve arrivare prima. Ad esempio per quanto riguarda Quota 100 e reddito di cittadinanza alcune risorse rimangono non spese spesso perché manca l'informazione», ha concluso.

