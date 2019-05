Quota 100, domande all'INPS superano soglia 131 mila

(Teleborsa) - Superano quota 131 mila le domande per Quota 100. Lo conferma l'INPS che ha fornito i numeri del monitoraggio delle richieste pervenute per l'anticipo pensionistico. La gran parte delle domande - complessivamente 131.099 - sono state presentate presso i patronati (121 mila) ed il resto (poco più di 10 mila) direttamente.



Gli uomini hanno presentato oltre 96 mila domande e le donne circa 34 mila, mentre guardando alle fasce di età c'è una sostanziale bilanciamento fra le domande presentate dagli over 63 (59 mila) e quelle presentate da chi ha compiuto i 63 anni (45 mila). I dipendenti pubblici che hanno fatto domanda sono stati 47 mila.



A livello geografico, Roma è la città da cui provengono più richieste (9.808), seguita dalle città metropolitane di Milano (5.827) e Napoli (5.520). © RIPRODUZIONE RISERVATA