(Teleborsa) - L'allarme era stato lanciato dall'Anci che aveva espresso. A sedare i timori, principalmente in riferimento al probabilea causa delle uscite anticipate, è intervenuto oggi il ministro della Pubblica Amministrazione,ai microfoni di Radio In Blu."Stiamo lavorando per cercare di venire incontro alle esigenze dell'Anci – ha affermato il Ministro –. Per ora non posso ancora promettere niente, ma vediamo se si può andare incontro a unai". Velocizzazione che Bongiorno ha definitoal fine dinel Pubblico. Una macchina talmente "lenta" che il Ministro ha affermato di stare firmando ora "autorizzazioni all'assunzione di richieste fatte negli anni 2017 e 2018".A dimostrazione di questo immobilismo della Pubblica amministrazione vi è un'che Bongiorno ha quantificato in. Cifre che rendono credibili i rischi paventati dall'Anci. "Ma non temiamo lo svuotamento degli uffici", ha ribadito Bongiorno sottolineando che proprio per il settore pubblico è stato "previsto unper i lavoratori che vorranno aderire a Quota 100, una piccola dilatazione dei tempi rispetto al settore privato che però ci permetterà di garantire laai cittadini e alle imprese".Inoltre, ha aggiunto la responsabile per la P.a., "grazie a Quota 100, tutti i pensionandi della Pubblica amministrazione, i quotisti, ma anche coloro che si ritireranno dal lavoro con il sistema ordinario, avranno nell'immediatezza, e non è escluso che si possa arrivare a 40 mila euro". Un modo, secondo il Ministro, per