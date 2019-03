Quota 100, ad aprile via in 25 mila. E arriva il taglio della rivalutazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno circa 25 mila le pensioni "Quota 100" liquidate dall'Inps il prossimo 1 aprile. La data coincide con la prima finestra di uscita, quella riservata ai lavoratori privati che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018. Gabriella Di Michele, direttore generale dell'istituto, ha spiegato che sono pervenute oltre 50 mila domande relative a questa finestra. Sono 30 mila quelle già liquidate, per le quali cioè è stata data una risposta, che è positiva nella grande maggioranza dei casi: le somande respinte si aggirano sulle 5 mila. In totale sono state presentate finora oltre 96 mila domande, che non comprendono però quelle della scuola (circa 17 mila).Sempre ad aprile sarà la rata di pensione di coloro che hanno un assegno superiore a 1.500 euro lordi mensili verrà ricalcolata in applicazione del diverso e meno favorevole schema di perequazione, (ovvero rivalutazione dell'assegno per adeguarlo all'aumento del costo della vita). L'istituto non aveva fatto in tempo a far scattare il nuovo meccanismo a gennaio perché la legge di Bilancio che lo conteneva era stata approvata solo a fine dicembre. Da aprile quindi le pensioni saranno leggermente più basse (di pochi euro nella maggior parte dei casi) mentre in seguito - probabilmente da giugno - saranno trattenuti a rate gli importi in più pagati nei primi tre mesi e saranno anche applicati i ben più sostanziosi tagli alle pernsioni alte, quelle superiori a 100 mila euro l'anno.