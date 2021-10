Quinto appuntamento con "Protezione e Sport" venerdì 8 ottobre su Area X

1 Minuto di Lettura

Martedì 5 Ottobre 2021, 16:30







(Teleborsa) - Venerdì 8 ottobre andrà in onda il quinto appuntamento del Progetto "Protezione e Sport", un ciclo di incontri dedicati al tema dello sport ed alla diffusione della cultura della Protezione, trasmessi in streaming da Area X, l'iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura in Via San Francesco d'Assisi a Torino.



Protagonista dell'incontro la campionessa paraolimpica Arianna Talamona, una giovane nuotatrice che ha conquistato la sua prima medaglia olimpica a Tokyo 2020.



L'appuntamento sarà condotto dal noto giornalista sportivo Massimo Caputi e arricchito dal commento di Giulia Zonca, giornalista de La Stampa che ha vissuto le Olimpiadi come inviata sul campo.



"Gli eventi dell'ultimo periodo hanno reso ancora più evidente a tutti come sia fondamentale, per un atleta, prendersi cura di sé e, per una squadra, tutelare i propri atleti", sottolinea Alessandro Scarfò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Assicura, aggiungendo "il nostro obiettivo è che Area X possa contribuire a creare una crescente consapevolezza su questo tema."