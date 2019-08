Quintessential replica a Bio On

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Botta e risposta a suon di comunicati trae Bio On, dopo la decisione di quest'ultima di depositare un esposto presso la Procura della Repubblica di Bologna, in relazione al video e al report pubblicati da Quintessential (QCM), ritenendo che la condotta tenuta da QCM costituisca un evidente caso di market abuse, nel quale si intersecano tanto profili di manipolazione del mercato, quanto di criminal insider trading.In merito a quanto riportato da organi di stampa e ai comunicati di Bio-on che continuano ad evitare risposte a domande fondamentali - si legge nella nota - QCM ribadisce che Marco Astorri non ha mai risposto alle osservazioni/domande mosse da Quintessential. In particolare Marco Astorri non ha specificato: quante delle tonnellate di PHA che lui dice vengono prodotte dallo stabilimento di Bologna, nella misura di 2,5 tonnellate al giorno, vengono effettivamente vendute e a chi; quale sia la quantità venduta a Unilever e per quale importo (in particolare, come sia possibile conciliare la produzione dichiarata da Marco Astorri durante la visita di Class CNBC alla sua fabbrica - pari a 2,5 tonnellate al giorno - con quanto confermato di recente da North Sails, che ha reso noto di aver venduto solamente 20 flaconi di creme My Kai a fronte di 280 pezzi ordinati); se esistono, al netto delle JV, dei clienti a cui Bio-on fattura e se sì per quali importi; se, come segnalato da Quintessential, il fatturato di Bio-on derivi per la massima parte da fatture che la stessa Bio-on ha emesso alle proprie JV; se, come segnalato da Quintessential, Banca Finnat ha agito in conflitto d'interesse essendo socia di Bio-on, suggerendo un target price a 86 euro per un titolo presumibilmente già over stimato; se i brevetti chiave che Bio-on comunica come esclusivi non siano in realtà circoscritti in aree geografiche limitate o presi in licenza da terzi; se i debiti di Bio-on non siano lievitati per investimenti andati fuori controllo nella realizzazione dello stabilimento di Bologna che, come da piano industriale, sarebbe dovuto costare 15 milioni di euro e invece ha drenato circa 44 milioni.Non avendo Bio-on risposto in maniera minimamente esauriente a nessuna di queste domande - prosegue il comunicato - si ritiene che le osservazioni mosse da Quintessential siano del tutto giustificate.