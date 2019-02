Quattro PMI vincono il Premio Innovazione Confindustria-AISEM

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -alla XX edizione della Conferenza nazionale di, l'Associazione Italiana Sensori e Microsistemi, organizzata da ENEA, assieme a Confindustria Campania ed all'Università di Napoli "Federico II" nel settore IoT (Internet of Things)."Nella gran parte dei casi si tratta di aziende che lavorano nel settore del benessere e che impattano in modo immediato sulla capacità di modificare in positivo la vita delle persone", afferma Girolamo Di Francia, responsabile del Laboratorio ENEA "Sistemi e applicazioni fotovoltaiche e sensoristiche" presso il centro Ricerche di Portici.Fra le imprese virtuose in termini di innovazione c'è una società abruzzese, lade L'Aquila, premiata per Let's T-Shirt, unatecnico-sportivi in dispositivi indossabili per la rilevazione ed ilAltra PMI premiata è ladi Ferrara (Emilia-Romagna), per Scent A1, un dispositivo in grado dila differenza tra esalazioni prodotte da campioni didi individui sani da quelle di(adenomi avanzati e tumori.Fra le vincitrici anche la società napoletana, per K-Place, un dispositivo sensore per la, contatore veicoli transitati e loro direzione, ed una toscana, ladi Sesto Fiorentino, per BioPARD - Pesticide Analytical Remote Detector, un kit basato su sensori monouso associati a un rivelatore elettrochimico a controllo remoto per lain campioni di cibo, acqua e suolo.