© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che consentirà – ai titolari di una pensione di anzianità, vecchiaia, reversibilità, assegno invalidità o pensione anticipata, di età non inferiore ai 64 anni e con un reddito complessivo inferiore a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensione lavoratori dipendenti (importo che per il 2019 è stato fissato a 513,01 euro) – un'Soldi che, tuttavia, – secondo le– sono in gran parte già impegnati.dalla salute alle bollette (ed il fisco), mentreL'indagine rileva chePer i pensionati, a pesare sono soprattutto le, in cui verrà investito il(contro il 13% nella media della popolazione generale); seguono le, spesso arretrate, che impegnano in media il(dato che per le altre categorie si ferma al 13%);, per i quali sarà vincolata una quota del(contro il 14% medio della platea); infine, in media, ilverrà impiegato per saldare iRidotte quasi all'osso, invece, le risorse che verranno dedicate al risparmio o ai consumi., come i saldi estivi, iniziati in tutta Italia proprio lo scorso fine settimana."Dal sondaggio emerge chiaramente come i percettori di quattordicesima aspettino la mensilità in più per pagare quello che non sono riusciti a pagare durante l'anno con le pensioni. Serve, sostanzialmente, a saldare gli arretrati e a fare quello che si è rinviato, interventi sanitari inclusi", commenta. Quello evidenziato da Ferrari è "un quadro di sofferenza" in cui i beneficiari della quattordicesima, che in media hanno un un trattamento pensionistico entro i 13 mila euro lordi, "avrebbero bisogno di un sostengo ulteriore" come una quota crescente dei pensionati. Per questoe di sanare "l'inaccettabile discriminazione nei confronti dei pensionati autonomi, i cui requisiti di accesso alla mensilità aggiuntiva sono più stringenti di quelli previsti dai dipendenti".