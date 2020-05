Quasi azzerate le vendite di auto in aprile. Immatricolazioni -97,5%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In aprile sono statecon un calo del 97,55% sullo stesso mese del 2019. Lo comunica ilricordando che già nel mese di marzo si era registrato un drastico calo dell'85%.Sempre in aprile ci sono stati 23.020con un -93,6% rispetto allo stesso mese del 2019. Il volume globale delle vendite (27.299 macchine) ha quindi interessato per il 15,67% auto nuove e per l'84,33% usate.FCA ha venduto nel mese di aprile in Italia 1.620 auto, il 96,3% in meno dello stesso mese del 2019. La quota è del 37,9% (+12,6%). Nei primi quattro mesi dell'anno le immatricolazioni del gruppo sono 87.504, in calo del 50,39% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. La quota è del 24,89% (+0,15%).Le concessionarie hanno riaperto oggi, ma, sottolinea il. "Per tornare alla normalità - secondo Gian Primo Quagliano, presidente CSP -come emerge anche a livello europeo".