Quarantena per chi arriva in UK: protestano le compagnie aeree

(Teleborsa) - In Gran Bretagna è entrato in vigore oggiper chi arriva nel Paese, anche se non sono presenti sintomi riconducibili al coronavirus. Per i trasgressori, prevista una. Decisione ampiamente annunciata, che nelle ultime due settimane ha scatenato l'ira dei Paesi europei, Francia su tutti.Sul piede di guerra le compagnie aeree che assicurano il maggiore volume di traffico con il Regno Unito.hanno protestato ufficialmente con il governo britannico, chiedendo l'immediata revoca del provvedimento che obbliga i viaggiatori, da ogni parte del mondo provengano, a osservare 14 giorni di isolamento.In una lettera,. Una quarantena a tempo indeterminato rischia di minare i programmi di ripartenza dei collegamenti aerei da e per il Regno Unito.