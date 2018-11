Qualità della vita, Bolzano al top: Roma in caduta libera perde 22 posti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E'la città italiana in cui la qualità della vita è più elevata. Lo dice l'indagine realizzata da Italia Oggi in collaborazione con l'università La Sapienza di Roma. Dopo il capoluogo dell'Alto Adige,- Laosizione della classifica, perdendone benAl 55esimo postoche scala due gradini.risultano stabili rispetto all'anno scorso.Come prevedibile, le località della provincia, con i lorocon la maggiore cura del territorio e la buona amministrazione,- C'è anche però una buona notizia.Nell'insieme, un po' meglio: nel 2018 sono infattile province in cui la qualità della vita è risultata buona o accettabile, rispetto alle: il migliore dato degli ultimi 5 anni.