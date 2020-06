Quale impatto lockdown? Più tempo per figli, tv, musica e creatività

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Lo svela L'Istat in uncondotto sulla popolazione, che conferma una favore di attività possibili all'interno delle mura domestiche, ma svela che le famiglieed hanno riempito le loro giornate, cogliendo l'occasione per fare sperimentazioni e dedicarsi a quanto rimandato da tempo.- Un terzo dei cittadini si èrispetto a prima del lockdown e un quinto ha. Ad approfittarne sono stati gli uomini più delle donne. Il 76,9% ha svolto(pulizia della casa, cura dei conviventi, ecc.). Solo il 28% èper vari motivi (passeggiata, andare a lavoro, a fare la spesa). Hail 16,7% della popolazione el'8% (quota che sale al 61,9% tra gli studenti di 18 anni e più).- Tra le attività di lavoro familiare la preparazione dei pasti ha coinvolto il 63,6% dei cittadini (l'82,9% delle donne, il 42,9% degli uomini). Chi potrebbe mai dimenticare la carenza di lievito di birra e farina?- La cura dei figli è l'attività che più frequentemente delle altre ha fatto registrare un incremento del tempo dedicato abitualmente, in particolare per il 67,2% di coloro che l'hanno svolta, mentre per il restante 29,5% non ci sono state variazioni- La quota di persone che hanno sentito telefonicamente o tramite videochiamate i propri parenti è pari al 62,9%, a conferma che l'uso dei social avvicina, anche quando le condizioni di "confinamento" hanno imposto l'allontanamento dai propri cari.- Il 62,6% dei rispondenti ha affermato che, durante il periodo di quarantena, ha trascorso parte della giornata leggendo libri, riviste, quotidiani o altro.- Il tasso di chi ha praticato attività fisica o sportiva è pari al 22,7%, nonostante le difficoltà del lockdown e la chiusura delle palestre, e lo ha fatto restando in casa.