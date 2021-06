Qualcomm pronta ad investire in ARM se salta deal con Nvidia

(Teleborsa) - Qualcomm Technologies, azienda californiana specializzata nella produzione di semiconduttori, ha comunicato di essere pronta a investire nella società britannica ARM se l'acquisizione da 40 miliardi di dollari da parte di Nvidia venisse bloccata dai regolatori, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Telegraph.

"Se ARM ha un futuro indipendente, penso ci sia molto interesse da parte di numerose aziende all'interno dell'ecosistema, inclusa Qualcomm, ad investire in ARM - ha affermato nuovo CEO di Qualcomm, Cristiano Amon - Se esce da SoftBank ed entra in un processo per diventare una società quotata in borsa, con un consorzio di aziende che investono, inclusi molti dei suoi clienti, penso ci siano grandi possibilità".

Amon ha aggiunto che Qualcomm sarebbe "sicuramente aperta a questo" e che la società ha "avuto discussioni con altre società che la pensano allo stesso modo".