Il Qatar cerca investitori stranieri

Cercasi società straniere dallo stato del Qatar. L'emirato ha pianificato di investire almeno tre miliardi di dollari per attrarre società straniere nelle nuove free zones che aprianno nel Paese. La cifra da dedicare a questo progetto, tuttavia, potrà arrivare fino a cinque miliardi di dollari.



Il Qatar negli ultimi anni ha raggiunto un livello di sviluppo tale da poter e voler accogliere nuovi investitori stranieri.



«Stiamo cercando prima l'investitore fondamentale e stiamo mettendo su come incentivo un fondo di sviluppo e di

investimenti diretti esteri da tre miliardi di dollari» ha dichiarato Ahmad Mohammed Al Sayed, presidente dell'Autorità per le Free Zones del Qatar. Ultimo aggiornamento: 17:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA