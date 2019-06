Qatar Airways si aggiudica il World Airline Awards 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha reso noto al Paris Air Show la classifica delle migliori compagnie aeree secondo l'annuale indagine svolta a livello mondiale.si è aggiudicato ilprecedendo nell'ordine. Unica europea nella Top Ten è risultata, al nono posto.Per quanto riguarda la palma del migliore staff di cabina, Singapore Airlines si è presa la rivincita piazzandosi al primo posto, seguita da Garuda Indonesia e All Nippon Airways in una classifica dominata dalle compagnie aeree orientali e con Qatar che scende sorprendentemente al nono posto. Nel mondo dei vettori low cost, massimo riconoscimento per AirAsia che precede easyJet e Norvegian. Solo nono il gigante Ryanair. In tema di pulizia a bordo, meglio di tutti EVA Air davanti a Japan Airlines e All Nippon Airways; settima la Swiss, ottava Chatay Pacific, nona Qatar Airways e decima Lufthansa, ma parliamo sempre di Top Ten.Altri riconoscimenti sono andati a Air Transat - World's Best Leisure Airline, All Nippon Airways - World's Best Airport Services, Norwegian - World's Best Low-Cost Long Haul Airline, Star Alliance - World's Best Airline Alliance, Philippine Airlines - World's Most Improved Airline, Bangkok Airways - World's Best Regional Airline. Il sondaggio è stato condotto su 21,6 milioni di passeggeri in rappresentanza di oltre 100 nazionalità.