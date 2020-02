Qatar Airways sale nel capitale di IAG

(Teleborsa) - Qatar Airwaiys ha deciso di investire 600 milioni di dollari in British Airways. Operazione che permette di salire al 25,1% del pacchetto azionario della IAG - International Consolidated Airlines, la società che controlla British ed Iberia, con un incremento del 3,7% della quota di partecipazione.



Con oltre il 25% Qatar Airways vede crescere il suo peso anche a livello decisionale. Intanto, il titolo IAG oggi mantiene una buona impostazione alla City di Londra dove guadagna circa l'1% a circa 638 cent ad azione.



Oltre a detenere quote di minoranza in Cathay Pacific e China Southern, Qatar ha espresso intenzione di portare dal 20 al 40% la quota in LATAM Airlines Group, mentre prosegue a trattativa per acquisire il 49% della compagnia africana RwandAir.





