Qantas e Adr annunciano primo volo diretto con Australia

(Teleborsa) - Qantas, la principale compagnia aerea australiana, avvierà un inedito collegamento diretto tra l'Italia e l'Australia a partire dal 23 giugno 2022, offrendo 3 voli settimanali tra Roma e Sydney (con scalo a Perth), per soddisfare la crescente domanda durante il periodo estivo.



Per la prima volta nella storia dell'aviazione civile si potrà volare direttamente tra l'Australia e l'Europa Continentale, con un collegamento no stop tra Roma e Perth, punto più occidentale del continente australiano, in 15 ore e 45 minuti. I passeggeri da Roma potranno inoltre scegliere se proseguire sul medesimo aeromobile fino a Sydney o iniziare la loro permanenza in Australia visitando Perth.

Il collegamento sarà operato dal Boeing 787/900 Dreamliner, aeromobile di nuova generazione appositamente configurato da Qantas per offrire servizi dedicati ad una permanenza a bordo prolungata con una configurazione di cabina a tre classi con 42 posti in Business Class, 28 in Premium Economy e 166 in Economy Class per un totale di 236 posti offerti complessivi.

La scelta strategica di servire Roma quale primo ed unico punto dell'Europa Continentale è frutto di una lunga collaborazione tra Qantas, Aeroporti di Roma e le principali istituzioni nazionali dei rispettivi Paesi. Oltre a collegare direttamente l'Australia con l'Italia, principale mercato nell'Unione Europea per volumi di passeggeri, la scelta di Roma permetterà a Qantas di interconnettere i propri passeggeri verso le principali destinazioni Europee, tra le quali Atene, Barcellona, Francoforte, Nizza, Madrid, Parigi e 15 punti in Italia come Firenze, Milano e Venezia via Fiumicino, grazie ad accordi di collaborazione con altre compagnie aeree partner operanti sullo scalo romano.

"Da quando le frontiere hanno riaperto abbiamo subito riscontrato una forte domanda da parte della nostra clientela di scoprire nuove destinazioni - ha dichiarato Alan Joyce, CEO del gruppo Qantas -. La ripresa del traffico e la richiesta di un maggior numero di collegamenti a seguito della pandemia ha reso ancora più attrattivi e desiderabili i collegamenti diretti da e per l'Australia in un contesto in cui abbiamo imparato a convivere con il virus e le sue varianti. Dopo le restrizioni degli ultimi anni è ora il momento ideale per Qantas di rinvigorire il proprio network internazionale ed esplorare nuove opportunità di mercato. La nuova rotta porterà nuovi visitatori in Australia rafforzando l'Industria del turismo interno. L'Australia gode di una reputazione globale come un Paese amichevole, sicuro ed attraente meta turistica, e volando direttamente da Roma i visitatori potranno sperimentare lo "Spirito Australiano" ancor prima di arrivare".

"Con grande orgoglio oggi celebriamo l'Italia quale paese di approdo del primo volo diretto di sempre dall'Australia verso l'Europa continentale - ha dichiarato Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma -. Roma e l'Italia danno così un grande segnale di fiducia e ripresa, confermando l'attrattività del più grande mercato in termini di volumi tra l'Australia e l'Europa Continentale, con circa 500.000 passeggeri che nel 2019 hanno volato tra i due paesi con scalo intermedio. Questo importante traguardo è il risultato di una lunga collaborazione tra Qantas e ADR con il supporto delle Istituzioni Nazionali, ed è solo l'inizio di un percorso che rafforzerà le già rilevanti relazioni sociali ed economiche tra l'Australia e l'Italia, facilitando lo sviluppo della mobilità dei passeggeri e delle merci nel prossimo futuro".